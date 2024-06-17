رغم اتهامات قضائية .. البرازيل تستدعي باكيتا الى المنتخب

أعلن دوريفال جونيور عن تشكيلة البرازيل التي ستخوض غمار كوبا أميركا

أعلن المدرب دوريفال جونيور، 62 عاماً، عن تشكيلة البرازيل التي ستخوض غمار كوبا أميركا المقرّرة في الولايات المتحدة اعتبارا في 20 حزيران - يونيو الجاري.

وكانت المفاجأة أن التشكيلة ضمّت لاعب الوسط لوكاس باكيتا، البالغ 26 عاماً، نجم وست هام الانجليزي، على الرغم من اتّهامه في أيار - مايو الماضي بانتهاك قواعد المراهنات في إنكلترا، بعد تحقيق في مزاعم حصوله عمداً على بطاقات صفراء، فيما نفى صاحب الـ46 مباراة دولية هذه الاتهامات.

وغاب عن التشكيلة التي تستهل مشوارها في المجموعة الرابعة ضد كوستاريكا في 24 الجاري، ثم تلاقي الباراغواي بعد أربعة أيام، قبل مواجهة كولومبيا في الثاني من تموز - يوليو، كل من نيمار وكازيميرو وغابريال جيزوس وريشارليسون والمخضرم تياغو سيلفا، وحارس مانشستر سيتي إيدرسون بسبب الاصابة.

وتضمّ تشكيلة البرازيل، بطلة العالم خمس مرات وكوبا أميركا تسع مرّات، اللاعبين التالية أسماؤهم:

⦁ في حراسة المرمى: أليسون (ليفربول الإنكليزي) وبينتو (أتلتيكو باراناينسي) ورافايل (ساو باولو).

⦁ في خط الدفاع: لوكاس بيرالدو وماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي) وبريمر ودانيلو (يوفنتوس الإيطالي) وغابريال ماغاليايس (أرسنال الإنكليزي) وإيدر ميليتاو (ريال مدريد الإسباني) ويان كوتو (جيرونا الإسباني) وغيليرمي أرانا (أتلتيكو مينيرو) وويندل (بورتو البرتغالي).

⦁ في خط الوسط: أندرياس بيريرا (فولهام الإنكليزي) وبرونو غيمارايس (نيوكاسل الإنكليزي) ودوغلاس لويس (أستون فيلا الانكليزي) وجواو غوميس (ولفرهامبتون الإنكليزي) ولوكاس باكيتا (وست هام الإنكليزي) وبيبي (بورتو البرتغالي) وإيدرسون (أتالانتا الإيطالي).

⦁ في خط الهجوم: إندريك (بالميراس) وإيفانيلسون (بورتو) وغابريال مارتينيلي (أرسنال) ورافينيا (برشلونة الإسباني) ورودريغو وفينيسيوس جونيور (ريال مدريد) وسافيو (جيرونا).







