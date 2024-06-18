فيديو - الشرطة الاسبانية تقتحم النادي بوجود هالاند

Erling Haaland is having a good time in Marbella. 😌🇪🇸🇳🇴



pic.twitter.com/97gEsNcD2M — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) June 13, 2024

يعتبر مهاجم مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، أبرز الغائبين عن كأس أمم أوروبا، حيث فشل منتخب النرويج في التأهل الى يورو 2024 في ألمانيا.وفي مواجهة ذلك، يتمتع اللاعب البارز بالإجازة في ماربيا، الكائنة في الأندلس الاسباني، حيث يمتلك منزلاً، لم يكن اختياره صدفة، اذ انه يعشق هذه المنطقة وشمسها وسواحلها الأخاذة.لكن الاجازة مرّت بلحظة قلقة، حيث قامت الشرطة الوطنية باقتحام نادي بلايا بادري، على شاطئ ماربيا، ونشرت جهازا كبيراً، وحاصر العشرات من العملاء المكان، في سياق الإجراءات الروتينية ضمن ما يسمى بخطة ماربيا لمكافحة موجة إطلاق النار، وعلّق أحد الحضور ممازحاً "يبدو أن الشرطة الوطنية من مشجعي إيرلينغ هالاند؟".