فيديو - مشجّعون غرقوا تحت الأمطار الغزيرة في دورتموند

The rain is pouring down in Dortmund before 🇹🇷 vs. 🇬🇪 😳🌧️



🎥 @Futbolconkarma pic.twitter.com/tIvo3NOjOz — 433 (@433) June 18, 2024

ترك المشجعون غارقين في دورتموند، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في تدفق المياه عبر سقف الملعب، قبل مباراة تركيا في يورو 2024 مع جورجيا.وكانت عدة مناطق في ألمانيا قد تعرّضت لطقس عاصف يوم الثلاثاء، حيث اضطرت الأماكن المخصصة لتجمّع المشجّعين في البطولة إلى الإغلاق في ظروف عاصفة.وانتشرت تحذيرات من الطقس القاسي في جميع أنحاء الدولة المضيفة، في حين أن مستوى هطول الأمطار كان أكثر من اللازم بالنسبة لملعب نادي بوروسيا دورتموند.وتجمّعت كمية كبيرة من الأمطار على السطح، وسقطت على رؤوس المشجعين الأتراك والجورجيين الذين وصلوا قبل مباراة المجموعة السادسة، فاضطر هؤلاء إلى البحث عن مأوى أكثر استقراراً حتّى هدأت الأمطار وتمّ التخلّص من المياه.