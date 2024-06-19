فيديو - ردّة فعل والدة مولدور وصديقته على الهدف

المباراة الأجمل في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم أوروبا

وصف كثيرون المباراة بين تركيا وجورجيا والتي انتهت بفوز الأولى بنتيجة (3-1) بأنّها المباراة الأجمل في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم أوروبا 2024.

لم تكن المباراة هي الأجمل فقط، اذ يمكن القول أنّ هدفين من أهداف تركيا الثلاثة يمكن ترشيحهما لأجمل هدف في الجولة أو حتى البطولة، وهما هدفي ميرت مولدور وأردا غولر، من تسديدتين بعيدتيّ المدى.

أشاد المحللون والمتابعون على وسائل التواصل بالهدفين، لكن المشهد الذي سيبقى عالقاً في الأذهان هو احتفال والدة مولدور وصديقته بهدفه، إذ ظهرت السيدتان وهما تتعانقان والدموع تنهمر من عيونهما غير مصدقتين، وكانتا تصرخان من الفرحة وتلتقطان صوراً له.



