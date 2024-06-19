مهاجم ألمانيا يكسر يدّ المُشجّع المتحمس !!

كان يستعد لمشاهدة المباراة الافتتاحية ليورو 2024

أصيب مشجع ألماني كان يستعد لمشاهدة المباراة الافتتاحية ليورو 2024 وفوز منتخب الدولة المضيفة الكاسح على اسكتلندا مساء الجمعة بكسر في يده بسبب تسديدة من نيكلاس فولكروج قبيل انطلاقتها ما اضطره الى مغادرة المدرجات.

المباراة انتهت بفوز ساحق للماكينات، لكن أحد المشجعين المتحمسين للمنتخب الوطني شاهد أول مباراة من موقع مختلف تماماً عن ذلك الذي خطط له داخل ملعب أليانز أرينا.

وكان فلاثمان قد دفع 195 يورو لمشاهدة مباراة الافتتاح من المدرّجات، ولكن تم نقله الى المستشفى بعد أن أصيب بكرة سددها نيكلاس فولكروغ أثناء تمارين الإحماء التي سبقت صافرة البداية، وتم اكتشاف كسر في يده.

ونشر المشجع "المصاب" صورة ليده على انستغرام وأرفقها بتعليق تأسّف فيه لاضطراره لمشاهدة المباراة على هاتفه من داخل المستشفى.

وردّاً على قصة فلاثمان التي انتشرت على نطاق واسع، من المقرر أن يرسل له المنتخب الألماني قميص فولكروج الموقع بالإضافة إلى رسالة دعم، قبل عودته إلى المدرجات لمشاهدة ألمانيا تواجه المجر يوم الأربعاء في مباراتها الثانية في دور المجموعات.





