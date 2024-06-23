روميلو لوكاكو الهدّاف غير الرسمي لكأس أمم أوروبا

لوكاكو دخل في معركة حقيقية مع تقنية الحكم المساعد "الفار"

يمكن القول أن روميلو لوكاكو، هو هدّاف كأس أمم أوروبا غير المُعلن حتى الآن، على الرغم من أن الالماني جمال موسيالا والسلوفاكي ايفان سكرانر والجيورجي جيورج ميكونادزي يتصدرون الجدول الرمسي لترتيب الهدافين برصيد 2 فقط.

ويعود السبب إلى أن لوكاكو دخل في معركة حقيقية مع تقنية الحكم المساعد "الفار" التي ألغت له ثلاثة أهداف في مباراتين، اثنان في المواجهة التي انتهت الى خسارة بلجيكا المفاجئة (0-1) أمام سلوفاكيا وواحد في الفوز (2-0) على تركيا أمس السبت.







