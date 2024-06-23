الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

روميلو لوكاكو الهدّاف غير الرسمي لكأس أمم أوروبا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
روميلو لوكاكو الهدّاف غير الرسمي لكأس أمم أوروبا
A-
A+

كرة القدم

2024-06-23 | 06:25
روميلو لوكاكو الهدّاف غير الرسمي لكأس أمم أوروبا

لوكاكو دخل في معركة حقيقية مع تقنية الحكم المساعد "الفار"

يمكن القول أن روميلو لوكاكو، هو هدّاف كأس أمم أوروبا غير المُعلن حتى الآن، على الرغم من أن الالماني جمال موسيالا والسلوفاكي ايفان سكرانر والجيورجي جيورج ميكونادزي يتصدرون الجدول الرمسي لترتيب الهدافين برصيد 2 فقط.
 ويعود السبب إلى أن لوكاكو دخل في معركة حقيقية مع تقنية الحكم المساعد "الفار" التي ألغت له ثلاثة أهداف في مباراتين، اثنان في المواجهة التي انتهت الى خسارة بلجيكا المفاجئة (0-1) أمام سلوفاكيا وواحد في الفوز (2-0) على تركيا أمس السبت.



روميلو لوكاكو الهدّاف غير الرسمي لكأس أمم أوروبا

رياضة

كرة القدم

روميلو لوكاكو

كأس أمم أوروبا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بينتو منح السلطات الألمانية والفرنسية وثائق تُدين مانشستر سيتي !!
فيديو - مشاهد مجنونة من تأهل ملقة في الدقيقة 121

اقرأ ايضا في كرة القدم

بالميراس باع 3 مراهقين مقابل 162 مليون دولار
06:40

بالميراس باع 3 مراهقين مقابل 162 مليون دولار

بالميراس البرازيلي هو أحد أبرز المستفيدين من الفترة الزمنية الفائتة

06:40

بالميراس باع 3 مراهقين مقابل 162 مليون دولار

بالميراس البرازيلي هو أحد أبرز المستفيدين من الفترة الزمنية الفائتة

فيديو - سقوط "تيفو" عملاق يؤدي الى جرحى في هولندا
06:35

فيديو - سقوط "تيفو" عملاق يؤدي الى جرحى في هولندا

قبيل مباراة ودية، جمعت RKVV STEVO وإف سي تفينتي

06:35

فيديو - سقوط "تيفو" عملاق يؤدي الى جرحى في هولندا

قبيل مباراة ودية، جمعت RKVV STEVO وإف سي تفينتي

بينتو منح السلطات الألمانية والفرنسية وثائق تُدين مانشستر سيتي !!
06:26

بينتو منح السلطات الألمانية والفرنسية وثائق تُدين مانشستر سيتي !!

اطلع على آلاف رسائل البريد الإلكتروني لنادي مانشستر سيتي

06:26

بينتو منح السلطات الألمانية والفرنسية وثائق تُدين مانشستر سيتي !!

اطلع على آلاف رسائل البريد الإلكتروني لنادي مانشستر سيتي

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024