الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

حادثة فارغا أعادت الذاكرة إلى كريستيان إريكسن

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
حادثة فارغا أعادت الذاكرة إلى كريستيان إريكسن
A-
A+

كرة القدم

2024-06-24 | 00:38
حادثة فارغا أعادت الذاكرة إلى كريستيان إريكسن

سقط برنابا فارغا مصاباً في الشوط الثاني من المواجهة

سقط برنابا فارغا مصاباً في الشوط الثاني من المواجهة التي حقق فيها منتخب المجر فوزاً دراماتيكياً (1-0) على اسكتلندا، في الدقيقة 90+10، من مباراته الأخيرة في دور المجموعات في يورو 2024.
ففي الدقيقة 70، وحين كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، حصل ارتطام بين حارس مرمى اسكتلندا، أنجوس جان، وفارغا، ما أدى إلى سقوط الأخير على الأرض، في مشهد مرعب.
وتوقف اللعب على الفور، وهرع المسعفون إلى مكان الحادث، حيث نصبت خيمة بنيّة حول اللاعب، كما شكل زملاء فارغا في المجر جداراً حوله، في مشهد ذكرنا بالحادث المروع الذي حصل لكريستيان إريكسن خلال يورو 2022، عندما تعرض لاعب خط الوسط لسكتة قلبية على أرض الملعب.
وبعد نحو عشر دقائق من تلقيه العلاج في أرضية الميدان، تم نقل فارغا خارج الملعب وسط تصفيق من المجشعين إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية العاجلة، وأكد الاتحاد المجري لكرة القدم أنّ اللاعب واعٍ وحالته مستقرة وهو في مستشفى في شتوتغارت.
 
حادثة فارغا أعادت الذاكرة إلى كريستيان إريكسن

رياضة

كرة القدم

برنابا فارغا

منتخب المجر

يورو 2024

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هل يتزامل ماتس هوملز مع سيسك فابريجاس وتييري هنري؟
وسائل الاعلام العالمية تُفردُ لاستشهاد لاعب كرة فلسطيني وعائلته

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - أحضروا تابوت زميلهم المتوفي لمتابعة المباراة !!
00:52

فيديو - أحضروا تابوت زميلهم المتوفي لمتابعة المباراة !!

انتهت الى التعادل السلبي المباراة التي جمعت تشيلي والبيرو

00:52

فيديو - أحضروا تابوت زميلهم المتوفي لمتابعة المباراة !!

انتهت الى التعادل السلبي المباراة التي جمعت تشيلي والبيرو

لامين يامال يضع 3 أعلام على حذائه فما هي القصة؟
00:51

لامين يامال يضع 3 أعلام على حذائه فما هي القصة؟

وضع يامال ثلاثة أعلام على أطراف حذائه

00:51

لامين يامال يضع 3 أعلام على حذائه فما هي القصة؟

وضع يامال ثلاثة أعلام على أطراف حذائه

جيمي بتلر يحصد 174 ألف دولار من نيمار !!
00:45

جيمي بتلر يحصد 174 ألف دولار من نيمار !!

أثناء التنافس في حدث أساطير فيلت للبوكر في لوس أنجلوس

00:45

جيمي بتلر يحصد 174 ألف دولار من نيمار !!

أثناء التنافس في حدث أساطير فيلت للبوكر في لوس أنجلوس

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024