حادثة فارغا أعادت الذاكرة إلى كريستيان إريكسن

سقط برنابا فارغا مصاباً في الشوط الثاني من المواجهة التي حقق فيها منتخب المجر فوزاً دراماتيكياً (1-0) على اسكتلندا، في الدقيقة 90+10، من مباراته الأخيرة في دور المجموعات في يورو 2024.ففي الدقيقة 70، وحين كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، حصل ارتطام بين حارس مرمى اسكتلندا، أنجوس جان، وفارغا، ما أدى إلى سقوط الأخير على الأرض، في مشهد مرعب.وتوقف اللعب على الفور، وهرع المسعفون إلى مكان الحادث، حيث نصبت خيمة بنيّة حول اللاعب، كما شكل زملاء فارغا في المجر جداراً حوله، في مشهد ذكرنا بالحادث المروع الذي حصل لكريستيان إريكسن خلال يورو 2022، عندما تعرض لاعب خط الوسط لسكتة قلبية على أرض الملعب.وبعد نحو عشر دقائق من تلقيه العلاج في أرضية الميدان، تم نقل فارغا خارج الملعب وسط تصفيق من المجشعين إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية العاجلة، وأكد الاتحاد المجري لكرة القدم أنّ اللاعب واعٍ وحالته مستقرة وهو في مستشفى في شتوتغارت.