فيديو - الآف المشجعين في ساحة التايمز في نيويورك والسبب ميسي

لسيت بكل ثقة إحدى ساحات العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس

لسيت بكل ثقة إحدى ساحات العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بل هي ساحة التايمز سكوير في مدينة نيويورك الأميركية، حيث تستضيف بلاد "العم سام" كوبا أميركا 2024.

وفي السياق، من الطبيعي أن يكون ليونيل ميسي محط الأنظار، وقد تجمّع الآلاف من الجماهير في هذه الساحة لمشاهدة النجم الأرجنتيني، الذي يقود حملة منتخب بلاده للدفاع عن لقبه.

وفازت الأرجنتين في مباراتها الإفتتاحية ضمن المجموعة الاولى على كندا (2-0) ثم فجر اليوم الاربعاء (1-0) على تشيلي في مباراتها الثانية التي جرت على ملعب ماتلايف ستاديوم.



