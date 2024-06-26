كيم كارداشيان مُعجبة بنجم إنجليزي مرتبط بمؤثرة هولندية

بعد أن شاركت عدّة صور للنجم الانجليزي على صفحاتها

بعد أن شاركت عدّة صور للنجم الانجليزي على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء عرضه الملابس الداخلية لعلامتها التجارية، يقال إن كيم كارداشيان، البالغة من العمر 43 عاماً، "معجبة" بجود بيلينجهام، البالغ من العمر 20 عاماً فقط.

وقالت كيم في بيان أنه "يسعدني أن أكشف النقاب عن جود كوجه لحملتنا الجديدة Skims Men، فهو كان دائماً نجماً صاعداً في عالم كرة القدم، وهذا العام أصبح رمزاً، ولا يمكن إنكار تأثيره على الجيل القادم من اللاعبين والمشجعين".

وقال مصدر لمجلة هيت إن المؤثرة لا تنبهر فقط بمستوى اللاعب في الملاعب، بل يقال إنها معجبة به، وأنه لو لم يكن في علاقة عاطفية لكانت ستتقرب منه.

الا ان بيلينجهام يعيش في مدريد وهو في علاقة مع المؤثرة الهولندية لورا سيليا فالك، ومن الواضح أنه إذا أصبح متاحاً، فستكون كيم التي لا تتوقف عن الحديث عن مدى جاذبيته حاضرة.





