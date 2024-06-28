فيديو - ماذا يجري في كواليس منتخب فرنسا؟

ظهر في حالة عصبية خلال تدريبات الديوك

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، ظهر في حالة عصبية خلال تدريبات الديوك أول أمس الخميس، وأنه دخل في مناقشة حادة مع لاعب خط الوسط إدواردو كامافينجا.

وأشارت الصحيفة إلى حالة من عدم الرضا لدى ديشامب بشأن كامافينجا، حيث لم يعد يعتبره ضمن التشكيل الأساسي، كما قام بتوبيخه بسبب تأخره في الانضمام للمجموعة قبيل مباراة فرنسا وبولندا، وهو لم يبدأ أساسياً خلال يورو 2024، ولعب 19 دقيقة فقط أمام النمسا و29 دقيقة أمام بولندا.

كذلك، نشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية، مقطع فيديو ظهر فيه ديشامب في نقاش مطوّل مع كامافينجا خلال تدريبات منتخب فرنسا، التي تواجه بلجيكا الاثنين المقبل في الدور ثمن النهائي، على ملعب "مركور شبيل أرينا" في مدينة دوسلدورف الألمانية.







