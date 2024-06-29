يورو 2024: أفضل 10 لاعبين في دور المجموعات

بالاستناد الى دقائق اللعب والأهداف وصناعة الفرص والتمريرات وصدّ الكرات وخلافه

نشر موقع thestatsway.com المتخصص في مجال الاحصائيات مجموعة من الأرقام ذات العلاقة بكأس أمم أوروبا - يورو 2024، الجارية في ألمانيا.

وجاء من ضمن هذه الاحصائيات لائحة بأفضل 10 لاعبين في دور المجموعات بالاستناد الى دقائق اللعب والأهداف وصناعة الفرص والتمريرات وصدّ الكرات وخلافه من الأرقام ليتصدر لاعب وسط اسبانيا فابيان رويز اللائحة بشكل ملفت، ولتضم بشكل لافت أكثر ثلاث حرّاس للمرمى:

1 فابيان رويز (اسبانيا - وسط).

2 أناتولي تروبين (أوكرانيا - حارس مرمى).

3 بيبي (البرتغال - مدافع).

4 كيليان مبابي (فرنسا - جناح).

5 أوناي سيمون (اسبانيا - حارس مرمى).

6 جيورجي ميكوتادزه (جورجيا - وسط).

7 مايك ماينان (فرنسا - حارس مرمى).

8 جمال موسيالا (ألمانيا - جناح).

9 برناردو سيلفا (البرتغال - جناح).

10 جوسيب ستانيسيتش (كرواتيا - جناح).





