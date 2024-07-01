شتائم بين نجم إنجلترا ومدرب سلوفاكيا

بعد نهاية مباراة الدور ثُمن النهائي لبطولة أمم أوروبا

ظهرت تفاصيل ما قاله ديكلان رايس لمدرب سلوفاكيا فرانشيسكو كالزونا بعد نهاية مباراة الدور ثُمن النهائي لبطولة أمم أوروبا - يورو 2024 يوم الأحد.

وعادت إنجلترا من الخلف بفضل جود بيلينجهام الذي عادل في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع، لتفوز (٢-١) حيث سجل هاري كين هدف الفوز في وقت مبكر من الوقت الإضافي.

وكانت هناك مشاهد غاضبة عند صافرة النهاية، حيث ظهر كالزونا وهو يدفع لاعب خط وسط إنجلترا ديكلان رايس، الذي شعر بالغضب، وجرى إيقافه من قبل زميليه في الفريق إيفان توني وإزري كونسا.

وتم الكشف عن التفاصيل الكاملة لما قاله رايس لكالزون، إذ انهال اللاعب الإنجليزي "بشتائم قاسية" على مدرب الفريق المنافس قائلاً له "اخرس" وأتبعها بشتائم عدة.







