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مبابي يتحدث عن القناع المرعب ويتأسف

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مبابي يتحدث عن القناع المرعب ويتأسف
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كرة القدم

2024-07-01 | 08:07
مبابي يتحدث عن القناع المرعب ويتأسف

قبيل المواجهة المرتقبة في ثُمن نهائي يورو 2024

قبيل المواجهة المرتقبة في ثُمن نهائي يورو 2024، والتي تجمع منتخبيّ فرنسا وبلجيكا، على ملعب مركور شبيل أرينا، قال كيليان مبابي، قائد "الديوك"، البالغ 25 عاماً، عن قناعه "اللعب بالقناع أمر مرعب للغاية، بمجرد من أن أتمكن أن أخلعه سأخلعه على الفور، إنه ممل".
وتابع "إن كان ضريبة الوصول إلى ربع النهائي، هو ضرب أنفي مرة أخرى، سأضحي مجدداً فهي مكسورة بالفعل، ولن تنكسر مرة أخرى، لكن القناع أمر صعب حقا، فهو يحد من الرؤية ويحجب العرق، لذا يتعين عليك خلعه للسماح للعرق بالسقوط".
وقال مبابي "في كل مرة أستطيع فيها خلع القناع سأقوم بذلك، ولكن للأسف لا يمكنني اللعب إلا بهذه الطريقة، وقد قمت بتجربة أكثر من قناع لأنه في كل مرة كان ثمة شيء غير جيد".
وكان مبابي تعرض لكسر في أنفه في حادث تصادم في المباراة الافتتاحية ضد النمسا التي انتهت لمصلحة فريقه (1-0) فغاب في المباراة التالية أمام هولندا (0-0)، وعاد واضعاً القناع في التعادل (1-1) مع بولندا في الجولة الثالثة.



مبابي يتحدث عن القناع المرعب ويتأسف

رياضة

كرة القدم

يورو 2024

كيليان مبابي

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