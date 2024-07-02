فيديو - "باتسمان" لعب مع عمالقة تركيا الثلاث

بعد أن اصبح لاعباً حرّاً بساعات قليلة

بعد أن اصبح لاعباً حرّاً بساعات قليلة، وقّع اللاعب البلجيكي ميشي باتشواي عقداً مع ناد جديد، هو غلطة سراي التركي حتى العام 2027.

اللاعب سبق له اللعب مع بشكتاش وفنربهشة في تركيا، وسيرتدي الآن ألوان ناد ثالث مقره في اسطنبول، وتمّ الإعلان عن التوقيع يوم الاثنين من قبل النادي الذي يبحث عن مهاجم لمساندة ماورو إيكاردي، وسوف يرتدي المهاجمان الأكثر تهديفًا في الدوري التركي القميص نفسه.

وعلى الرغم من تألقه في موسمين متتاليين في فنربهشة مسجلًا 44 هدفاً، لم يكن المهاجم البلجيكي البالغ من العمر 30 عاماً جزءاً من قائمة المنتخب الذي شارك في يورو 2024، فقد يبدو أن اللعب في دوري أبطال أوروبا هو أحد الطرق للتمكن من العودة إلى المنتخب الوطني.

الملفت كان فيديو اللاعب للإعلان عن انتقاله، تحت عنوان "باتسمان" والمستوحى من أفلام "ثلاثية" البطل الخارق باتمان، ربما في إشارة إلى لعبه مع الأندية الثلاث الأكبر في تركيا.







