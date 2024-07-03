BBC Sport تسخر من كريستيانو رونالدو

وجّهت بي بي سي سبورت (BBC Sport) انتقاداً لاذعاً إلى كريستيانو رونالدو

وجّهت بي بي سي سبورت (BBC Sport) انتقاداً لاذعاً إلى كريستيانو رونالدو بعد أن أهدر ركلة جزاء في يورو 2024.

فليلة الاثنين، تأهلت البرتغال إلى ربع نهائي يورو 2024 بعد تعادلها (0-0) مع سلوفينيا، وكان حارس مرماها ديوجو كوستا رجل اللحظة، حيث تصدى لثلاث ركلات الترجيح، بينما سجلت البرتغال جميع محاولاتها الثلاث الأولى.

لكن، كان بإمكان البرتغال الفوز بالمباراة في الوقت الإضافي، لو سجّل كريستيانو رونالدو ركلة جزاء بعد احتساب خطأ في منطقة الجزاء لصالح ديوجو جوتا، لكن حارس المرمى يان أوبلاك نجح بالتصدي، لينهار رونالدو باكياً.

لكن هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، لم تبدِ له سوى القليل من التعاطف، فأثناء تحليل ركلة الجزاء، وبشيء من السخرية، ظهر على الشاشة اسم "ميستيانو بينالدو"، في إشارة إلى إهدار الأسطورة لركلة الجزاء، التي كادت تُقصي فريقه.







