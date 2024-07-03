فيديو - النجم الأميركي يُطالب الحُكّام بالاحتفال مع الأوروغواي

خرج المنتخب الأميركي خالي الوفاض من "كوبا أميركا"

بالأمس، تغلبت الأوروغواي على الولايات المتحدة الأميركية (1-0) سجله ماتياس أوليفيرا (66) في المباراة التي جمعتهما ضمن المجموعة الثالثة من مسابقة "كوبا أميركا" الجارية في أميركا.

الخبر عادي، ولكن محوره كان الفيديو الذي تم التقاطه بعد المباراة لنجم المنتخب الأميركي كريستيان بوليسيتش، ويطالب فيه حُكّام اللقاء بالذهاب للاحتفال مع الفريق الفائز.

وأنهت أوروغواي مسيرتها في الدور الاول بالعلامة الكاملة وتأهلت برفقة بنما الوصيفة (6) الى الدور الثاني، فيما خرج المنتخب الأميركي خالي الوفاض.

وفي ربع النهائي، تلعب الأرجنتين الجمعة مع الإكوادور، والسبت فنزويلا مع كندا، فيما تلعب الأحد الأوروغواي مع البرازيل وكولومبيا مع بنما.



