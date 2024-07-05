خطط ألمانية "موسيقية" للتخلص من الجواسيس الإسبان !!

يتم إرسال جواسيس إلى المعسكرات التدريبية للخصوم لمحاولة العثور على تفصيل ما

بذلت ألمانيا قصارى جهدها لضمان عدم تمكن الجواسيس من سرقة خططها التكتيكية قبل مباراتها في ربع نهائي يورو 2024.

ويواجه المنتخب المضيف نظيره الإسباني في ربع النهائي اليوم الجمعة، وهذا يعني أن أحد المرشحين للقب سيعود إلى بلاده بعد المواجهة في شتوتجارت.

ولفت الفريقان الأنظار حتى الآن، على الرغم من أن البعض شعر أن ألمانيا كانت محظوظة لتحقيق فوز مثير للجدل على الدانمارك في دور الـ16.

وفي هذه الأثناء، واصل لاروخا الفوز، على الرغم من اضطراره إلى العودة من الخلف لسحق جورجيا (4-1)، وكان لدى جوليان ناجلسمان فترة ستة أيام لوضع خطة رئيسية لإيقافهم، وعمل مع الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى أبعد الحدود لضمان بقاء الأمر سريا تماما.

ففي كثير من الأحيان، يتم إرسال جواسيس إلى المعسكرات التدريبية للخصوم لمحاولة العثور على تفصيل ما من خطتهم، مهما كان صغيرا، لكن الألمان بذلوا جهوداً غير عادية للتأكد من عدم حصول أي شخص من المعسكر الإسباني على أي معلومة.

ولكن كما ذكرت صحيفة بيلد، فإن أي شخص يسير على طول الطرق العامة حول المخيم لن يسمع شيئا، بعد أن تم نشر فريق مكلف بتشغيل الموسيقى الصاخبة على الهواتف بجوار المارة، في طريقة تهدف إلى إحباط أي فرصة مخاطرة للمدرب ناجلسمان، الذي كان والده جاسوساً.

لكن هذا ليس كل ما يتم القيام به لمحاولة ضمان "السريّة"، إذ إنّ الملعبين الخاصين بالمنتخبين مغطيان بقماش مشمع عالي مع حراسة أمنية للموقع بأكمله، وهناك أيضاً فرقة خيول تابعة للشرطة تم نشرها بشكل دائم على الطرق العامة لحماية الفريق الألماني خصوصاً.







