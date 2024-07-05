الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

خطط ألمانية "موسيقية" للتخلص من الجواسيس الإسبان !!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
خطط ألمانية &quot;موسيقية&quot; للتخلص من الجواسيس الإسبان !!
A-
A+

كرة القدم

2024-07-05 | 07:31
خطط ألمانية "موسيقية" للتخلص من الجواسيس الإسبان !!

يتم إرسال جواسيس إلى المعسكرات التدريبية للخصوم لمحاولة العثور على تفصيل ما

بذلت ألمانيا قصارى جهدها لضمان عدم تمكن الجواسيس من سرقة خططها التكتيكية قبل مباراتها في ربع نهائي يورو 2024.
ويواجه المنتخب المضيف نظيره الإسباني في ربع النهائي اليوم الجمعة، وهذا يعني أن أحد المرشحين للقب سيعود إلى بلاده بعد المواجهة في شتوتجارت.
ولفت الفريقان الأنظار حتى الآن، على الرغم من أن البعض شعر أن ألمانيا كانت محظوظة لتحقيق فوز مثير للجدل على الدانمارك في دور الـ16.
وفي هذه الأثناء، واصل لاروخا الفوز، على الرغم من اضطراره إلى العودة من الخلف لسحق جورجيا (4-1)، وكان لدى جوليان ناجلسمان فترة ستة أيام لوضع خطة رئيسية لإيقافهم، وعمل مع الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى أبعد الحدود لضمان بقاء الأمر سريا تماما.
ففي كثير من الأحيان، يتم إرسال جواسيس إلى المعسكرات التدريبية للخصوم لمحاولة العثور على تفصيل ما من خطتهم، مهما كان صغيرا، لكن الألمان بذلوا جهوداً غير عادية للتأكد من عدم حصول أي شخص من المعسكر الإسباني على أي معلومة.
ولكن كما ذكرت صحيفة بيلد، فإن أي شخص يسير على طول الطرق العامة حول المخيم لن يسمع شيئا، بعد أن تم نشر فريق مكلف بتشغيل الموسيقى الصاخبة على الهواتف بجوار المارة، في طريقة تهدف إلى إحباط أي فرصة مخاطرة للمدرب ناجلسمان، الذي كان والده جاسوساً.
لكن هذا ليس كل ما يتم القيام به لمحاولة ضمان "السريّة"، إذ إنّ الملعبين الخاصين بالمنتخبين مغطيان بقماش مشمع عالي مع حراسة أمنية للموقع بأكمله، وهناك أيضاً فرقة خيول تابعة للشرطة تم نشرها بشكل دائم على الطرق العامة لحماية الفريق الألماني خصوصاً.



خطط ألمانية "موسيقية" للتخلص من الجواسيس الإسبان !!

رياضة

كرة القدم

جوليان ناجلسمان

يورو 2024

العودة الى الأعلى
Aljadeed
كونور ماكجريجور راهن على رونالدو قبل يورو .. إليكم التفاصيل

اقرأ ايضا في كرة القدم

كونور ماكجريجور راهن على رونالدو قبل يورو .. إليكم التفاصيل
07:11

كونور ماكجريجور راهن على رونالدو قبل يورو .. إليكم التفاصيل

وضع كونور ماكجريجور رهاناً بلغ 60 ألف دولار قبل انطلاق يورو 2024

07:11

كونور ماكجريجور راهن على رونالدو قبل يورو .. إليكم التفاصيل

وضع كونور ماكجريجور رهاناً بلغ 60 ألف دولار قبل انطلاق يورو 2024

هذا هو موعد تقديم ريال مدريد لمبابي وإندريك
04:05

هذا هو موعد تقديم ريال مدريد لمبابي وإندريك

سيمرر اللاعبان الفحص الطبي في عيادة فالديبيباس وتوقيع عقديهما

04:05

هذا هو موعد تقديم ريال مدريد لمبابي وإندريك

سيمرر اللاعبان الفحص الطبي في عيادة فالديبيباس وتوقيع عقديهما

هذه هي خطة برشلونة لضم نيكو وليامز
03:42

هذه هي خطة برشلونة لضم نيكو وليامز

أصبح برشلونة مقتنعا بأن نيكو ويليامز عملية يمكن أن تحسن الفريق بشكل كبير

03:42

هذه هي خطة برشلونة لضم نيكو وليامز

أصبح برشلونة مقتنعا بأن نيكو ويليامز عملية يمكن أن تحسن الفريق بشكل كبير

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024