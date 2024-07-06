ماذا حدث في غرفة ملابس ألمانيا بعد الهزيمة؟

بكت ألمانيا بعد الهزيمة المؤلمة وإقصاء "المانشافت" على أرضه

بكت ألمانيا بعد الهزيمة المؤلمة، وإقصاء "المانشافت" على أرضه، من ربع نهائي يورو 2024، اثر خسارته (1-2) في شتوتغارت أمام إسبانيا.

ولم يكن البكاء بسبب الهزيمة وحسب، أو بسس الإقصاء، او سوء التقدير لقوة المنتخب الاسباني، بل لطريقة السقوط القاسية، اذ جاءت بهدف قاتل في الدقية 119، ما ترك اللاعبين والمشجعين على السواء في حالة ذهول.

كان نيكلاس فولكروغ، البديل الذي شارك فيها في الشوط الثاني بدلا من إلكاي غوندوغان، أحد أولئك الذين تحدثوا بعد المباراة، شارحاً صورة اليأس "إنه أمر محزن، لكنه انتهى الآن، ومع كل ثانية تمر يصبح من الصعب إدراك ذلك، لا يوجد عزاء في الوقت الحالي، وسنستغرق بعض الوقت للتغلب عليه".

وأوضح مهاجم بروسيا دورتموند، الذي سقط في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، ما حدث في غرفة الملابس بعد المباراة.

ووفقاً له، تحدث جوشوا كيميش وتوني كروس في غرفة الملابس، وأعطيا كلمات تشجيع لزملائهما في الفريق "كان هناك خطابان جيدان للغاية من لاعبين يقدران الأمور جيداً، وتحدث ناجلسمان (المدرب) أيضاً، وذُرفت دموع كثيرة، وكانت كلها كلمات جيدة ، لكن في النهاية لا شيء يواسيك".









