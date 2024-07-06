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سلّة لبنان تخسر أمام الباهاماس وتفقد بطاقة التأهل الأولمبي

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سلّة لبنان تخسر أمام الباهاماس وتفقد بطاقة التأهل الأولمبي
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كرة القدم

2024-07-06 | 13:08
سلّة لبنان تخسر أمام الباهاماس وتفقد بطاقة التأهل الأولمبي

بخسارته (72-89) أمام منتخب الباهاماس في نصف نهائي الملحق

فقد منتخب لبنان فرصة التأهل الى الالعاب الاولمبية في باريس بخسارته (72-89) أمام منتخب الباهاماس في نصف نهائي الملحق الجارية مبارياته في قاعة  بابيلون فوينتي دي سان لويس في مدينة فالنسيا الاسبانية.
سعى لاعبو منتخبنا الى مقارعة الفريق المنافس، وجلّه من المشاركين في الدوري الاميركي، وقلّص الفرق في بعض أوقات المباراة الى خمس نقاط.
وتألق من الجانب اللبناني كل من سيرجيو الدرويش (22 نقطة) وهايك كيوكجيان (13) وأومري سبيلمان (12) وعلي حيدر (9).




سلّة لبنان تخسر أمام الباهاماس وتفقد بطاقة التأهل الأولمبي

رياضة

كرة القدم

منتخب لبنان

الالعاب الاولمبية

منتخب الباهاماس

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