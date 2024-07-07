فيديو - بيب نجم ويمبلدون .. وزفيريف يدعوه لتدريبه !!

كان مدرب مانشستر سيتي نجم المواجهة

كان الاسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الانجليزي، نجم المواجهة التي جمعت الالماني ألكسندر زفيريف مع البريطاني كاميرون نوري في الدور الثالث من دورة ويمبلدون، ثالث دورات التنس الكبرى.

فبعد أن أنهى زفيريف، المُصنف الرابع عالمياً، مباراته بالفوز المريح (6-4 و6-4 و7-6) على نوري، المُصنف 42 عالمياً، تحدّث موجّهاً كلامه الى بيب "لدينا أسطورة كرة القدم بيب جوارديولا معنا، عندما رأيت بيب، شعرت بالتوتر الشديد، فشكراً لوجودك".

وأضاف "بالمناسبة، بايرن ميونيخ بحاجة لمدرب وإذا كنت متعبا من كرة القدم، يمكنك تدريبي في ملعب تنس في أي وقت".

ويواجه زفيريف في الدور ثُمن النهائي من البطولة اللاعب الأميركي تايلور فريتز، المُصنف الثاني عشر في الترتيب العالمي.