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استمرار البحث عن لاعبيّ اتحاد طنجة المفقودين في البحر

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استمرار البحث عن لاعبيّ اتحاد طنجة المفقودين في البحر
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كرة القدم

2024-07-08 | 01:38
استمرار البحث عن لاعبيّ اتحاد طنجة المفقودين في البحر

فقد لاعبان من نادي اتحاد طنجة في عرض البحر

فقد لاعبان مغربيان من نادي اتحاد طنجة، الناشط في دوري الدرجة الأولى، في عرض البحر، منذ يوم السبت الفائت، بعد أن جرفت التيارات القوية اليخت الصغير الذي كانا يبحران عليه، حسبما أعلن أنس مرابط نائب رئيس النادي الشمال أفريقي.
وضمت المجموعة خمسة من لاعبي اتحاد طنجة، كانوا يبحرون قبالة المدينة، عندما هبت التيارات والرياح القوية وضربت يختهم، بينما كانوا يسبحون في المياه العميقة، حسبما قال مرابط.
وقال نائب رئيس اتحاد طنجة "تم بالفعل إنقاذ ثلاثة لاعبين يوم السبت، بينما لا يزال البحث جارياً عن المفقودين سلمان حراك وعبد اللطيف أخريف"، ولم يكن اللاعبون يرتدون سترات النجاة عندما قفزوا من اليخت الصغير للسباحة، وفقا للثلاثة الذين تم إنقاذهم.
وفي حين أن أخريف، البالغ من العمر 24 عاما، هو عضو في الفريق الأول، كان حراك، البالغ 18عاماً، على وشك الصعود إلى الفريق هذا العام.



استمرار البحث عن لاعبيّ اتحاد طنجة المفقودين في البحر

رياضة

كرة القدم

سلمان حراك

عبد اللطيف أخريف

اتحاد طنجة

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