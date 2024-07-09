تاريخٌ حافل بين إسبانيا وفرنسا أوروبياً وعالمياً .. إليكم التفاصيل

يتواجه منتخبا إسبانيا وفرنسا في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الأمم الأوروبية

يتواجه على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونيخ الألمانية منتخبا إسبانيا وفرنسا في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الأمم الأوروبية، وعين كلّ منهما على الفوز ثم إحراز اللقب للمرة الرابعة القياسية بالنسبة للاروخا او الثالثة بالتساوي معهم ومع الألمان بالنسبة للديوك.

التقى المنتخبان الكبيران في 13 مناسبة، ففازت إسبانيا في خمسة منها وفرنسا في ستة وتعادلا مرّتين، واهتزت شباك الديوك 15 مرة وشباك لا روخا 16 مرّة.

أما في المناسبات الكبرى، فالفريقان بحسب أوبتا للاحصاءات، ليسا غريبين على بعضهما البعض، حيث من المقرر أن يكون ليل اليوم الثلاثاء موعد اللقاء السادس من نوعه بينهما، في يورو 2024.

فازت فرنسا في ثلاثة من الأربعة الأولى (2-0) في نهائي يورو 1984 على أرضها و(2-1) في ربع نهائي 2000 من المسابقة نفسها و(3-1) في الدور ثُمن النهائي من كأس العالم 2006.

أما إسبانيا، فقد انتصرت في المواجهة الأخيرة، حيث فازت (2-0) في ربع النهائي، في طريقها إلى مجد يورو 2012، بينما انتهى اللقاء الآخر بالتعادل (1-1) في دور المجموعات في العام 1996.







