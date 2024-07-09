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صورة - الجمهور علّق مشنقة وهدد رئيس النادي "أنت التالي" !!

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صورة - الجمهور علّق مشنقة وهدد رئيس النادي &quot;أنت التالي&quot; !!
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كرة القدم

2024-07-09 | 01:54
صورة - الجمهور علّق مشنقة وهدد رئيس النادي "أنت التالي" !!

بدأ كورينثيانز الموسم الحالي بأسوأ الظروف

بعد حلوله في المركز الثالث عشر في الموسم الفائت، بدأ كورينثيانز الموسم الحالي بأسوأ الظروف، وهو يحتل المركز السابع عشر، داخل منطقة الهبوط، من بين 20 نادياً في الدوري البرازيلي، مع مرور 15 جولة من عمر المسابقة.
ومع خسارته يوم أول أمس الأحد بثلاثية أمام كروزيرو، يكون كورينثيانز قد أكمل ستة هزائم وسبع تعادلات وانتصارين فقط، وهو ما دفع بالبعض من جمهور النادي الى تصرّف غريب.
وللتعبير عن غضبه، علّق هذا "البعض" مشنقة لدمية على أحد الجسور بالقرب من مقرّ النادي، وأرفقوها بلافتات من بينها "ميلو .. هل تريد أن تكون التالي؟"، وهم يقصدون بالطبع رئيس النادي أوغوستو ميلو ..!.
 




صورة - الجمهور علّق مشنقة وهدد رئيس النادي "أنت التالي" !!

رياضة

كرة القدم

كورينثيانز

أوغوستو ميلو

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