فيديو - إصابة ألفارو موراتا .. بعد المباراة !!

تعرض قائد منتخب إسبانيا ألفارو موراتا لالتواء في ركبته

تعرض قائد منتخب إسبانيا ألفارو موراتا لالتواء في ركبته، في حادث غريب، بعد أن انزلق حارس أمن وارتطم به، دقائق فقط اثر تأهل بلاده الى نهائي يورو 2024.

وكانت إسبانيا ممتازة ليلة الثلاثاء، حيث تألق لامين يامال في الفوز (2-1) على فرنسا في نصف نهائي بطولة أوروبا.

ولكن، بعد لحظات فقط من انتهاء المباراة، وتجمّع اللاعبين الإسبان للاحتفال، انزلق حارس أمن على عشب الملعب وارتطم بالمهاجم الإسباني، الذي سقط والتوت ركبته من الاصطدام، وكان منزعجاً بشكل واضح عندما غادر الملعب.

وتأمل إسبانيا في أن يكون موراتا جاهزاً لنهائي يوم الأحد، لكنها تواجه وقتاً عصيباً بانتظار نتائح الفحوصات التي سيخضع لها اليوم الأربعاء.



