شاهدوا هدف يامال قبل عام في مرمى فرنسا .. فوتوكوبي !

يامال خاض ثأراً من نوع مختلف بقيادته اسبانيا للفوز على فرنسا

ما لا يعرفه الكثيرون، أن لامين يامال خاض ثأراً من نوع مختلف بقيادته منتخب اسبانيا للفوز على نظيره منتخب فرنسا (2-1) في نصف نهائي يورو 2024، وتسجيله هدفاً من الممكن أن يكون الأروع في البطولة.

فقبل عام، وتحديداً يوم 30 أيار - مايو 2023، سقطت إسبانيا في نصف نهائي يورو تحت 17 عاماً التي تحمل ألقابها 3 مرات، وبنتيجة (1-3)، وسجل يامال بالطريقة نفسها (فوتوكوبي) هدف فريقه الوحيد، ليثأر بنفسه ويُقصي فرنسا من بطولة الرجال.





