رواتب مدربي يورو 2024 .. ما هو ترتيب ساوثجيت ودي لا فوينتي؟

نشرت ماركا الاسبانية تقريراً عن رواتب المدربين العاملين في كأس الامم الاوروبية

نشرت ماركا الاسبانية تقريراً عن رواتب المدربين العاملين في كأس الامم الاوروبية الجارية في المانيا، وتبين من خلاله أن الانجليزي جاريث ساوثجيت مدرب انجلترا، يحتل المركز الاول براتي بلغ 5.8 مليون يورو.

وجاء في المراكز التالية الألماني جوليان ناجلسمان مدرب المانيا (4.8 مليوناً) ثم الاسباني روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال (4 ملايين) فالفرنسي ديدييه ديشامب مدرب الديوك (3.8 مليوناً) والهولندي رونالد كومان مدرب هولندا والايطالي لوتشيانو سباليتي مدرب ايطاليا (3 ملايين).

في المركز السابع، الايطالي فينتشنزو مونتيلا مدرب تركيا (1.8 مليوناً) ثم السويسري ميرات ياكين مدرب سويسرا (1.6 مليوناً) فالألماني رالف رانجينيك مدرب النمسا والايطالي - الالماني دومينيكو تيديسكو مدرب بلجيكا والكرواتي زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا (1.5 مليوناً).

وحل في المركز الثاني عشر الصربي دراغان ستويكوفيتش مدرب صربيا (1.4 مليوناً) وخلفه الاسباني لويس دي لا فوينتي مدرب اسبانيا المتأهلة الى النهائي (1.25 مليوناً).





