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من هو ديلوناي الذي حُفر اسمه على كأس امم أوروبا؟

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من هو ديلوناي الذي حُفر اسمه على كأس امم أوروبا؟
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كرة القدم

2024-07-13 | 00:03
من هو ديلوناي الذي حُفر اسمه على كأس امم أوروبا؟

إنه ليس مشهوراً مثل جول ريميه

إنه ليس مشهوراً مثل جول ريميه، فمن كان هنري ديلوناي، ولماذا يظهر اسمه على كأس بطولة أوروبا؟.
ولد ديلوناي في أواخر العام 1800 في باريس، وكان يحلم بأن يكون لاعب كرة قدم محترف، حتى أنه انضم إلى فريق ةtoile des Deux Lacs الباريسي، لكنه في النهاية وجد دعوته في اللعبة الجميلة بطريقة مختلفة، إذ أصبح حكماً.
وتقول الحكاية، انه تم تعيين ديلوناي لإدارة المواجهة بين AF Garenne-Doves و ES Benevolence، لكن المباراة انتهت المباراة بكارثة، إذ ابتلع صافرته وكسر اثنين من أسنانه بسبب إصابته  بوجهه بالكرة.
انتقل ديلوناي بعد ذلك إلى الإدارة، فأصبح رئيساً لـ ةtoile des Deux Lacs قبل ان يتولى منصب الأمين العام للجنة الفرنسية المشتركة بين الاتحادات، والتي ستصبح فيما بعد اتحاد كرة القدم الفرنسية، وارتقى في النهاية إلى مقعد في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بين عامي 1924 و 1928 جنبا إلى جنب مع جول ريمي.
لعب ديلوناي دوراً رئيسياً في إطلاق كأس العالم ودافع عن فكرة "كأس أبطال أوروبا"، وهي فكرة من شأنها أن تتطور إلى كأس أوروبا في ستينيات القرن العشرين، كما كان له دور فعال للغاية في إنشاء بطولة اليورو.
وبصفته الأب المؤسس للبطولة، يقدّم الآن اسمه إلى الكأس، وهو توفي في عام 1960 ليخلفه ابنه بيير كأمين عام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.


من هو ديلوناي الذي حُفر اسمه على كأس امم أوروبا؟

رياضة

كرة القدم

جول ريميه

هنري ديلوناي

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