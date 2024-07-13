يورو 2024: أرقام متناقضة في مسيرة منتخب انجلترا

لم يكن منتخب انجلترا مقنعاً في طريقه الى المباراة النهائية

في طريقه الى المباراة النهائية، لم يكن منتخب انجلترا مقنعاً، حيث فاز على صربيا (1-0) وتعادل مع كل من الدانمارك (1-1) وسلوفينيا (0-0) ثم تجاوز سلوفاكيا (2-1) في ثّمن النهائي وسويسرا بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1) وهزم هولندا (2-1) في نصف النهائي.



اللافت أن أربعة لاعبين فقط سجلوا أهداف إنجلترا السبعة، وهم هاري كين (3) وجود بيلينجهام (2) وبوكايو ساكا وأوري واتكينز (1)، مع أنه ثالث ترتيب المنتخبات الأكثر استحواذاً (58.8) خلف البرتغال (64.8) وألمانيا (59.2) وقبل اسبانيا (57.3).

وتميز منتخب انجلترا بدقة التمريرات، وهو الثالث (90.3) خلف المانيا (91.2) والبرتغال (90.4)، الا ان اللافت ظهور بيلينجهام متصدراً ترتيب اللاعبين الاكثر اعتراضاً وارتكاباً للاخطاء (19) ومواطنه ديكلان رايس رابعاً (14). اللافت أن أربعة لاعبين فقط سجلوا أهداف إنجلترا السبعة، وهم هاري كين (3) وجود بيلينجهام (2) وبوكايو ساكا وأوري واتكينز (1)، مع أنه ثالث ترتيب المنتخبات الأكثر استحواذاً (58.8) خلف البرتغال (64.8) وألمانيا (59.2) وقبل اسبانيا (57.3).وتميز منتخب انجلترا بدقة التمريرات، وهو الثالث (90.3) خلف المانيا (91.2) والبرتغال (90.4)، الا ان اللافت ظهور بيلينجهام متصدراً ترتيب اللاعبين الاكثر اعتراضاً وارتكاباً للاخطاء (19) ومواطنه ديكلان رايس رابعاً (14).













