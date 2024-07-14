هل يستحوذ كيليان مبابي على النادي الفرنسي الذي حاول ضمّه؟

محادثات للاستحواذ على نادي مالهيربي كاين الفرنسي

بدأ كيليان مبابي، المنتقل حديثاً الى ريال مدريد في صفقة مجانية من باريس سان جيرمان، محادثات للاستحواذ على نادي مالهيربي كاين الفرنسي، الذي حاول ضم المهاجم في 2013.

وذكرت صحيفة فرنسية (French out Ouest-France)، أن مبابي وعائلته يعملون على اتمام صفقة للاستثمار في "مالهيربي كاين" الناشط في دوري الدرجة الثانية، وقالت "يبحث كاين عن مستثمرين جدد بعد أن أعلنت شركة إدارة الأصول الأميركية أوكتري كابيتال مانجمنت انسحابها من ملكية النادي".

وتسعى العائلة للحصول على حصة أغلبية في ملكية كاين، بدلاً من حصة الأقلية التي كانت تملكها الشركة الأميركية، وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية، وأصبحت قريبة من النجاح.

وكان مبابي على وشك الانضمام إلى كاين في العام 2013، ولكن الصفقة فشلت بسبب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية، لينتقل إلى موناكو ومنه الى باريس سان جيرمان.





