كرة القدم "العادلة" تبتسم للإسبان والأرقام القياسية تتهاوى

أجّلت كرة القدم "عودتها إلى المنزل" الى بطولة أخرى

أجّلت كرة القدم "عودتها إلى المنزل" الى بطولة أخرى، بعد أن فاز منتخب إسبانيا على نظيره الإنجليزي (2-1) في نهائي بطولة أمم أوروبا - يورو 2024، وتوّج باللقب.

وتقدّمت إسبانيا عن طريق نيكو ويليامز في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الثاني، قبل أن يعادل البديل كول بالمر النتيجة (73)، لكن البديل الآخر أويارزابال حسم اللقب لمصارعي الثيران على حساب الأسود الثلاثة قبل 4 دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

هذا التتويج لم يكن عاديًاً أبداً، اذ حمل معه العديد من الأرقام القياسيّة والإنجازات للمنتخب الإسباني ولاعبيه والمدرب.

فقد فضّ الإسبان شراكتهم مع الألمان، وأصبحوا أكثر منتخب يتوّج بلقب اليورو بواقع 4 ألقاب، كما أصبح المدرب لويس دي لا فوينتي أول مدرب في التاريخ يحقق لقب يورو تحت 19، ولقب يورو تحت 21 ولقب يورو 2024 للرجال.

وفاز منتخب اسبانيا بقيادة دي لا فوينتي في مباراته الـ 13 تواليا رسمياً، وهو أكثر فريق يسجل في دورة واحدة بواقع 15 هدفاً، كما أنه الوحيد الذي فاز بـ7 مباريات من 7 في تاريخ البطولة القارية.

واستمر لامين يامال بكتابة التاريخ، فأصبح أول لاعب في يساهم في جميع أدوار خروج المغلوب في بطولة كبيرة، إذ صنع هدفًا ضد جورجيا في الدور ثمن النهائي، وهدفًا ضد ألمانيا في الدور ربع النهائي، ثمّ سجل هدفاً ضد فرنسا في نصف النهائي، وصنع هدفاً ضد إنجلترا في النهائي.

وبالتالي، أصبح يامال أكثر لاعب إسباني يصنع تمريرات حاسمة في تاريخ إسبانيا في دورة واحدة من اليورو برصيد 4.

وفيما اختير يامال أفضل لاعب صاعد، ورودري أفضل لاعب، أصبح خيسوس نافاس، أوّل لاعب أوروبي يحقّق لقب بطولتي يورو، بطولة كأس عالم ودوري الأمم الأوروبيّة.