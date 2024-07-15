فيديو - مشاهد مذهلة للفشل التنظيمي والفوضى في نهائي كوبا أميركا

تأجلت ضربة البداية لما يزيد عن ساعة وربع

شهدت المباراة النهائية لبطولة كوبا أميركا 2024، والتي انتهت الى فوز منتخب الأرجنتين على نظيره منتخب كولومبيا (1-0) في الوقت الاضافي، أحداثا مؤسفة قبل انطلاقها، فتأجلت ضربة البداية لما يزيد عن ساعة وربع.

وقام عدد من المشجعين باختراق البوابات الأمنية في ملعب هارد روك في ميامي قبل بدء المباراة النهائية، وأظهرت مقاطع فيديو مشجعين يقفزون فوق الحواجز الأمنية بالقرب من المدخل الجنوبي الغربي للملعب، أمام أعين ضباط الشرطة.

كما شوهد أشخاص يتلقون العلاج الطبي ويطلبون الماء في درجات حرارة مرتفعة في جنوب فلوريدا، فيما تمكن الأمن من دفع الجماهير خلف البوابات السوداءـ وإغلاق المداخل.

وشنّ الجمهور على اختلافه هجوماً كبيراً على الفشل التنظيمي الأميركي وتساءلوا حول قدرة هذا البلد على تنظيم كأس العالم المقبلة.