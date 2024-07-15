مكافأة مالية ضخمة للاعبي لاروخا بعد لقبهم الأوروبيّ الرابع

خصص الاتحاد الإسباني لكرة القدم مكافأة مالية ضخمة للاعبي المنتخب الأول

خصص الاتحاد الإسباني لكرة القدم مكافأة مالية ضخمة للاعبي المنتخب الأول بعد فوزهم بلقب كأس أمم أوروبا في ألمانيا، اثر تغلب لاروخا على نظيره الإنجليزي على الملعب الأولمبي في برلين في نهائي "يورو 2024" بنتيجة (4-1)، مُحرزاً لقبه الرابع في المسابقة.

وفاز منتخب اسبانيا في جميع مبارياته السبع في طريقه إلى اللقب، وضمن الحصول على الحد الأقصى للمكافأة المالية التي حددها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والبالغ 28 مليون و250 ألف يورو.

وكان اتحاد كرة القدم الإسباني قال قبل البطولة أن 30 بالمئة من المكافأة المالية ستذهب إلى لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني بغض النظر عن النتيجة، على أن ترتفع النسبة إلى 40 بالمئة حال الفوز باللقب القاري للمرة الرابعة.

وبذلك، يحصل لاعبو لاروخا الـ26 المسجلين في قائمة إسبانيا، على 11 مليون و300 ألف يورو، أي حوالي 400 ألف يورو لكل لاعب، فيما ينال أعضاء الجهاز الفني مكافأة يحددها الاتحاد.







