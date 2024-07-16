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فيديو - ما هي قصّة ماريا كامانيو وموراتا في احتفالات اسبانيا؟

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فيديو - ما هي قصّة ماريا كامانيو وموراتا في احتفالات اسبانيا؟
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كرة القدم

2024-07-16 | 03:42
فيديو - ما هي قصّة ماريا كامانيو وموراتا في احتفالات اسبانيا؟

واحدة من أكثر اللحظات العاطفية والخاصة في احتفال المنتخب الإسباني

واحدة من أكثر اللحظات العاطفية والخاصة في احتفال المنتخب الإسباني بلقب يورو 2024 كانت من نصيب ماريا كامانيو، وهي فتاة صغيرة تبلغ من العمر 10 سنوات مريضة بالسرطان ومشجعة لمنتخب إسبانيا وخاصة للقائد ألفارو موراتا.
وخلال تقديم موراتا للاعبين، وعندما جاء دور أليكس باينا، كان لاعب فياريال برفقة ماريا الصغيرة، وهي لحظة استغلها قائد المنتخب الوطني لرواية قصتها والإشادة بها.
وقال قائد منتخب إسبانيا لها "نحن سعداء جدّاً لوجودك هنا معنا، كما تعلمين وأخبرتك عدة مرات، في النهاية نحن نلعب كرة القدم، لكن أنت تعلميننا كل يوم، أليكس، وأنا، ما هو القتال في الحياة وما معنى أن تكون بطلاً خارقاً".
وأضاف "أريد أن أشكرك هنا أمام الجميع والتقاط صورة جيدة هنا مع الكأس"، ومنذ تلك اللحظة كانت ماريا كامانيو عنصراً آخر من الاحتفال بالمنتخب الإسباني، ورفعت الكأس إلى سماء مدريد بينما صفق لها جميع أبطال أوروبا.
ماريا كامانيو من مشجعي أتلتيكو دي مدريد ومعبودها هو ألفارو موراتا، الذي تمكنت من مقابلته في سيفيتاس متروبوليتانو بفضل مصارع الثيران غونزالو كاباليرو.
ومنذ ذلك الحين، شكل موارتا صداقة أكثر من جميلة مع الفتاة التي تعاني من ساركوما يوينغ منذ أن كانت في السابعة من عمرها، وهو نوع غير قابل للشفاء من السرطان، يؤثر على خلايا العظام والأنسجة الرخوة المحيطة بها.
 
 
فيديو - ما هي قصّة ماريا كامانيو وموراتا في احتفالات اسبانيا؟

رياضة

كرة القدم

يورو 2024

ماريا كامانيو

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