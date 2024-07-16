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فيديو - شاكيرا تضع نفسها في ورطة مع مواطنيها

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فيديو - شاكيرا تضع نفسها في ورطة مع مواطنيها
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كرة القدم

2024-07-16 | 04:22
فيديو - شاكيرا تضع نفسها في ورطة مع مواطنيها

أحيت شاكيرا "فاصلاً غنائياً" بين شوطيّ المباراة

أحيت شاكيرا "فاصلاً غنائياً" بين شوطيّ المباراة التي انتهت في الوقت الاضافي الى فوز منتخب الأرجنتين على نظيره الكولومبي فجر الاثنين، بهدف للاوتارو مارتينيز في نهائي "كوبا أميركا 2024"، على ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأميركية.
وقدّمت الفنانة الكولومبية - اللبنانية الأصل عدداً من أغانيها لمدة 25 دقيقة، وأبرزها بونتيريا، الأغنية الرسمية لكوبا أميركا 2024.
الا أن شاكيرا واجهت العديد من الانتقادات، بسبب قيامها بأداء بعض الأغاني باللغة الإنجليزية، بينما يتحدث سكان كولومبيا والأرجنتين اللغة الإسبانية
وسخر البعض من سؤال شاكيرا عن مواطنيها في المُدرجات بقولها "أين جماهير كولومبيا؟!"، ليرد البعض على منصات التواصل بصور وفيديوهات تظهر محاولات الجماهير الدخول من فتحات التهوئة لعدم امتلاكهم تذاكر.
 
 





فيديو - شاكيرا تضع نفسها في ورطة مع مواطنيها

رياضة

كرة القدم

شاكيرا

كوبا أميركا

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