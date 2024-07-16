الإعلان عن عدد الحوادث "المُذهل" في يورو 2024

بعد "صفر" أحداث في مونديال قطر، كشفت الشرطة عن عدد الحوادث التي وقعت خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية - يورو 2024، والتي استضافتها ألمانيا، واختتمت يوم الاحد الفائت، بتتويج منتخب إسبانيا على حساب نظيره الإنجليزي (2-1).

وبحسب الشرطة الألمانية، فإن عدد الجرائم خلال البطولة التي حضرها ميدانياً نحو ستة ملايين شخص في المُدرّجات ومناطق المشجعين، وصل إلى 2340 جريمة جنائية، لها صلة باليورو ووصل اكثر من 700 منها إلى أضرار جسدية.

وذكر تقرير وزارة الداخلية أنه تم نشر أكثر من 22 ألف شرطي يوميا، ما ساهم في تقليل أحداث الشغب والجرائم، وخلق حالة من الشعور بالأمان لدى الجماهير، وشددت على أنه تم منع أكثر من 1112 شخصا من دخول ألمانيا، خوفا من أعمال الشغب.