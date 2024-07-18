هؤلاء هم المرشحون لتدريب منتخب انجلترا .. بينهم سيدة

بدأ الاتحاد الانجليزي لكرة القدم البحث عن مدرب جديد لمنتخب إنجلترا

بدأ الاتحاد الانجليزي لكرة القدم البحث عن مدرب جديد لمنتخب إنجلترا لخلافة غاريث ساوثغيت الذي أعلن استقالته من منصبه، بعد الهزيمة أمام إسبانيا في نهائي كأس أمم أوروبا.

وعددت شبكة "TalkSPORT"أسماء المرشحين وبينها "المديرة الفنية لمنتخب إنجلترا للسيدات، سارينا ويغمان، التي تعتبر من بين المرشحين لتولي مسؤولية تدريب منتخب إنجلترا، إذا ما أراد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم البحث عن مدرب لديه سجل حافل في تحقيق النجاح الدولي ويفهم الطريقة التي يعمل بها".

لكن ويغمان ردّت على ذلك في حديث الى صحيفة ميرور قالت فيه "لأكون صريحة، أعتقد أنه من غير اللائق إجراء مثل هذا الحديث .. أنا سعيدة للغاية بمنصبي الحالي في قيادة منتخب السيدات، أشعر بالإحباط من قرار ساوثجيت بالرحيل، أنا أحبه حقا، والجميع يحبه هنا كإنسان وكمدرب .. ما قدمه مع منتخب إنجلترا كان ملهما للغاية، لقد قام بمهمته بشكل جيد لفترة طويلة جداً"

وتابعت "ما فعله يجب أن يفخر به حقا، ويجعل إنجلترا فخورة جداً .. إنه شخص لطيف ومدرب رائع، ما قدمه للكرة الإنجليزية أمر لا يصدق حقاً".

وقالت تقارير صحفية بريطانية أن الاتحاد الإنجليزي أعد قائمة تضم أربعة أسماء لاختيار أحدهم لتدريب المنتخب خلفا لساوثغيت، وهي تضم القائمة إيدي هاو ولي كارسلي وغراهام بوتر وماوريسيو بوكيتينو، والاخيران لا يرتبطان بعقود حالية مع أي ناد أو منتخب.





