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فيديو - زفاف كييزا يجمع نجوم الكرة الايطالية

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فيديو - زفاف كييزا يجمع نجوم الكرة الايطالية
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كرة القدم

2024-07-21 | 03:19
فيديو - زفاف كييزا يجمع نجوم الكرة الايطالية

عقد فيديريكو كييزا ولوسيا براماني قرانهما يوم أمس السبت

عقد فيديريكو كييزا ولوسيا براماني قرانهما يوم أمس السبت، وكان من الملفت أنّ اللاعب الإيطالي لم يقل "نعم" إلّا بعد أن قام بتوقيع العديد من الملصقات والتقاط الصور مع المشجعين.
وكانت خلفية حفل الزفاف كاتدرائية سان لورينزو، حيث قرر الاثنان الاحتفال بأهم يوم لهما، وتجمّع المئات من المتفرّجين الفضوليين خارج الكنيسة منذ الصباح الباكر.
وبحلول فترة ما بعد الظهر، وصل آلاف الأشخاص من جميع أنحاء توسكانا وخارجها ليشهدوا اليوم الكبير للنجم الايطالي الابرز.
وتوقّف كييزا، الذي كان يرتدي بدلة رمادية داكنة، لتوقيع الملصقات والتقاط الصور مع المعجبين لدى وصوله إلى الكاتدرائية قبل الحفل، وكان من بين الضيوف نيكولو بيرلو، نجل لاعب ومدرب يوفنتوس السابق، وزوجة مانويل لوكاتيللي، ثيسا لاكوفيتش، وحشد من نجوم الكرة الايطالية.



فيديو - زفاف كييزا يجمع نجوم الكرة الايطالية

رياضة

كرة القدم

فيديريكو كييزا

لوسيا براماني

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