رافا ماركيز يشرح سبب مغادرة برشلونة ويُخاطب الرئيس

استخدم وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به لتوجيه رسالة

استخدم رافا ماركيز، وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، لتوجيه رسالة يشرح فيها قراره بمغادرة برشلونة أتلتيك، ويستبعد فيها أي اشكال أو غضب.

وانتهز المدرب المكسيكي الفرصة لتوضيح امتنانه لنادي برشلونة، وإضفاء الطابع الشخصي على رسالته وتحديداً تجاه الرئيس جوان لابورتا.

وكتب ماركيز "لقد أمضيت عدة أيام في تحليل الموقف بشأن تحد جديد، وكان من الصعب جدا بالنسبة لي اتخاذ قرار مغادرة برشلونة أتلتيك والدخول في التزام جديد".

وأضاف "لم أحب أبدا أن أكون في منطقة راحة في حياتي، فأنا أبحث دائما عن النمو، وقد ساعدني هذان العامان في برشلونة أتلتيك على إدراك أن هناك شغفا وفكرة يجب أن أستمر في صقلهما من خلال العمل الجاد".

وتابع "أنا ممتن للفرصة العظيمة التي منحني إياها نادي برشلونة، إلى الرئيس جوان لابورتا والمديرين والموظفين واللاعبين والعاملين في النادي، وآمل أن أكون قد حققت الأهداف والتوقعات المحددة، كما حدث عندما كنت لاعبا في النادي، وآمل مرة أخرى ألا يكون وداعا بل أراكم قريباً".





