فيديو - تخيل دي لا فوينتي داخلاً حاملاً كأس أوروبا !!

هل يمكنك أن تتخيل الدخول الى الحانة المعتادة ويظهر فجأة مدرب بطل أوروبا حاملاً الكأس؟...

هل يمكنك أن تتخيل الدخول الى الحانة المعتادة ويظهر فجأة مدرب بطل أوروبا حاملاً الكأس؟...

هذا ما حصل في كالي توتانا في حي هورتاليزا في مدريد، الحي الذي سيتم ربطه دائما باسم لويس أراغونيس ثم .. لويس دي لا فوينتي.

ومع مشروب مدريد البارد، تمتع لويس دي لا فوينتي بدفء الحشد، وكان في موقف الفخور وهو يتحدث عن "اليورو"، وكيف يجب أن تذهب الكرة الذهبية إلى رودري أو كارفاخال، وحول مدى هدوئه مع زوبيميندي عندما اضطر إلى دخول النهائي.



