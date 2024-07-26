الألعاب الأولمبية: سرقة منتخب الارجنتين في باريس

تعرّض مركز تدريب منتخب الأرجنتين للسرقة

تعرّض مركز تدريب منتخب الأرجنتين للسرقة قبل الخسارة الفوضوية أمام نظيره منتخب المغرب في أولمبياد باريس 2024 أول أمس الأربعاء.

وقال خافيير ماسكيرانو، مدرب التانجو، بعد خسارة الأرجنتين أمام المغرب (1-2) "لقد ذهبوا إلى التدريبات وسرقونا في دورة الألعاب الأولمبية، ولم نرغب في قول أي شيء بعد التدريب، ولكني لا أعتقد أن ذلك يساعد في أي شيء، أنه أمر غير مقبول أن تحدث مثل هذه الأمور".

وقال مكتب المدعي العام في مدينة سانت إتيان الفرنسية، إن الوفد الأرجنتيني قدم شكوى الى مقر الشرطة في ليون، حيث أكد المدرب الأرجنتيني أن ساعة لاعب الوسط تياغو ألمادا، كانت من بين المسروقات.







