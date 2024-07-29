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فيديو - حرب شوارع حقيقية قبيل ديربي الدوري البلغاري

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فيديو - حرب شوارع حقيقية قبيل ديربي الدوري البلغاري
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كرة القدم

2024-07-29 | 02:53
فيديو - حرب شوارع حقيقية قبيل ديربي الدوري البلغاري

تحولت الطرقات قبل المباراة المرتقبة في الدوري البلغاري الى حرب شوارع

تحولت الطرقات قبل المباراة المرتقبة في الجولة الثانية من الدوري البلغاري الممتاز الى حرب شوارع بين جمهوريّ بوتيف بلوفديف وضيفه لوكوموتيف بلوفديف.
وتقع بلوفديف، وهي ثاني أكبر مدينة في البلاد، على بُعد 93 ميلاً جنوب شرق العاصمة صوفيا، ويعتبر ديربي المدينة الأشرس في بلغاريا بين بوتيف وضيفه لوكوموتيف.
وانتهى اللقاء ليل أمس الأحد الى التعادل (2-2)، حيث توقف رصيد الناديين عند 4 نقاط، خلف ليفسكي صوفيا المتصدر بـ6 نقاط.

 


فيديو - حرب شوارع حقيقية قبيل ديربي الدوري البلغاري

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لوكوموتيف بلوفديف

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