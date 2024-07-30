الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - لامين يامال يترك صديقته لسبب صادم

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - لامين يامال يترك صديقته لسبب صادم
A-
A+

كرة القدم

2024-07-30 | 03:47
فيديو - لامين يامال يترك صديقته لسبب صادم

قام لامين يامال بإلغاء متابعة صديقته أليكس باديلا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو شوهدت فيه نجمة تيك توك جالسة على ما يبدو في حضن شاب آخر.
وقد أثار ذلك تكهنات محمومة حول علاقة الفتاة مع يامال، بعد أن أعلنت عن علاقتهما في وقت سابق من هذا الشهر، بحسب ما ذكرت تقارير صادرة من إسبانيا.
وبعد انتصار إسبانيا في يورو 2024، حيث تألق يامال، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة، ظهر الثنائي معاً، حيث احتفلا مع زملاء اللاعب في الفريق وأصدقائهم وعائلاتهم في ملعب برلين.
وكانت باديلا، التي يتابعها 1.7 مليون شخص على تيك توك، حاضرة في العديد من مباريات لاروخا في في ألمانيا، وشوهدت جالسة إلى جانب عائلة جناح برشلونة.
وذكرت الصحف أنّ يامال وصديقته سافرا معا إلى ميلانو واليونان لقضاء الإجازة، لكن، يبدو الآن أنّ علاقتهما الرومانسية الناشئة قد انتهت فجأة بعد الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ دفعت لقطات باديلا مع شاب آخر البعض على منصة التواصل الاجتماعي إلى اتهامها بخيانة لاعب كرة القدم.





فيديو - لامين يامال يترك صديقته لسبب صادم

رياضة

كرة القدم

لامين يامال

أليكس باديلا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - مشجعون ليبيون يقتحمون قناة تلفزيونية !!

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - مشجعون ليبيون يقتحمون قناة تلفزيونية !!
01:48

فيديو - مشجعون ليبيون يقتحمون قناة تلفزيونية !!

قام عدد من مشجعي الأهلي باقتحام قناة سلام الفضائية

01:48

فيديو - مشجعون ليبيون يقتحمون قناة تلفزيونية !!

قام عدد من مشجعي الأهلي باقتحام قناة سلام الفضائية

ماذا لو تواجه منتخبا مصر واسرائيل في أولمبياد باريس؟
2024-07-29

ماذا لو تواجه منتخبا مصر واسرائيل في أولمبياد باريس؟

من الممكن أن يقع المنتخب الأولمبي المصري في مواجهة ضد منتخب الكيان الغاصب

2024-07-29

ماذا لو تواجه منتخبا مصر واسرائيل في أولمبياد باريس؟

من الممكن أن يقع المنتخب الأولمبي المصري في مواجهة ضد منتخب الكيان الغاصب

فيديو - تغريم نادي إيرلندي بسبب رودري وموراتا !!
2024-07-29

فيديو - تغريم نادي إيرلندي بسبب رودري وموراتا !!

أمكن سماع مشجعي النادي وهم يهتفون "جبل طارق إسباني"

2024-07-29

فيديو - تغريم نادي إيرلندي بسبب رودري وموراتا !!

أمكن سماع مشجعي النادي وهم يهتفون "جبل طارق إسباني"

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024