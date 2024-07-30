فيديو - لامين يامال يترك صديقته لسبب صادم

قام لامين يامال بإلغاء متابعة صديقته أليكس باديلا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو شوهدت فيه نجمة تيك توك جالسة على ما يبدو في حضن شاب آخر.وقد أثار ذلك تكهنات محمومة حول علاقة الفتاة مع يامال، بعد أن أعلنت عن علاقتهما في وقت سابق من هذا الشهر، بحسب ما ذكرت تقارير صادرة من إسبانيا.وبعد انتصار إسبانيا في يورو 2024، حيث تألق يامال، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة، ظهر الثنائي معاً، حيث احتفلا مع زملاء اللاعب في الفريق وأصدقائهم وعائلاتهم في ملعب برلين.وكانت باديلا، التي يتابعها 1.7 مليون شخص على تيك توك، حاضرة في العديد من مباريات لاروخا في في ألمانيا، وشوهدت جالسة إلى جانب عائلة جناح برشلونة.وذكرت الصحف أنّ يامال وصديقته سافرا معا إلى ميلانو واليونان لقضاء الإجازة، لكن، يبدو الآن أنّ علاقتهما الرومانسية الناشئة قد انتهت فجأة بعد الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ دفعت لقطات باديلا مع شاب آخر البعض على منصة التواصل الاجتماعي إلى اتهامها بخيانة لاعب كرة القدم.