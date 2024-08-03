ما هو سرّ الصورة التي جمعت كريستيانو جونيور مع لامين يامال؟

يستمتع لامين يامال بإجازته منذ أن اجتاح عالم كرة القدم

يستمتع لامين يامال بإجازته منذ أن اجتاح عالم كرة القدم بعد فوزه بلقب بطولة أوروبا مع منتخب إسبانيا الشهر الماضي، في سنّ الـ17 عاماً.

لن يعود مهاجم برشلونة إلى النادي حتى منتصف آب - أغسطس الجاري، حيث يأخذ إجازة مستحقة، لكن هذا لم يمنعه من اللقاء مع كريستيانو جونيور، نجل الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، وأسطورة ريال مدريد كريستيانو رونالدو.

فقد تمت مشاركة صورة للشابين معاً من قبل والد لامين يامال، منير نصراوي، الذي ينشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب على الصورة "العائلة المالكة"، بعد لقاء أثار اهتمام المشجعين في كل من برشلونة وريال مدريد.

صحيح أن كريستيانو رونالدو جونيور يبلغ من العمر 14 عاما فقط، لكن هذا أقل من عامين من العمر الذي ظهر فيه لامين يامال لأول مرة مع برشلونة، وبدأ رحلة التألق.





