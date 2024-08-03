الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

ما هو سرّ الصورة التي جمعت كريستيانو جونيور مع لامين يامال؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ما هو سرّ الصورة التي جمعت كريستيانو جونيور مع لامين يامال؟
A-
A+

كرة القدم

2024-08-03 | 02:40
ما هو سرّ الصورة التي جمعت كريستيانو جونيور مع لامين يامال؟

يستمتع لامين يامال بإجازته منذ أن اجتاح عالم كرة القدم

يستمتع لامين يامال بإجازته منذ أن اجتاح عالم كرة القدم بعد فوزه بلقب بطولة أوروبا مع منتخب إسبانيا الشهر الماضي، في سنّ الـ17 عاماً.
لن يعود مهاجم برشلونة إلى النادي حتى منتصف آب - أغسطس الجاري، حيث يأخذ إجازة مستحقة، لكن هذا لم يمنعه من اللقاء مع كريستيانو جونيور، نجل الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، وأسطورة ريال مدريد كريستيانو رونالدو.
فقد تمت مشاركة صورة للشابين معاً من قبل والد لامين يامال، منير نصراوي، الذي ينشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب على الصورة "العائلة المالكة"، بعد لقاء أثار اهتمام المشجعين في كل من برشلونة وريال مدريد.
صحيح أن كريستيانو رونالدو جونيور يبلغ من العمر 14 عاما فقط، لكن هذا أقل من عامين من العمر الذي ظهر فيه لامين يامال لأول مرة مع برشلونة، وبدأ رحلة التألق.


ما هو سرّ الصورة التي جمعت كريستيانو جونيور مع لامين يامال؟

رياضة

كرة القدم

كريستيانو جونيور

لامين يامال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - مُشجّع يقول لتشافي كيف يلعب وردود الفعل تنهمر

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - مُشجّع يقول لتشافي كيف يلعب وردود الفعل تنهمر
02:38

فيديو - مُشجّع يقول لتشافي كيف يلعب وردود الفعل تنهمر

لعب تشافي هيرنانديز دور البطولة في أحد أكثر مقاطع الفيديو انتشارا

02:38

فيديو - مُشجّع يقول لتشافي كيف يلعب وردود الفعل تنهمر

لعب تشافي هيرنانديز دور البطولة في أحد أكثر مقاطع الفيديو انتشارا

"الهدية المُبدعة" سلّمها إندريك لبيريث بعد سبع سنوات
02:30

"الهدية المُبدعة" سلّمها إندريك لبيريث بعد سبع سنوات

رسمت الفنانة الأرجنتينية بالوما تيبا صورة مُبدعة لفلورنتينو بيريث

02:30

"الهدية المُبدعة" سلّمها إندريك لبيريث بعد سبع سنوات

رسمت الفنانة الأرجنتينية بالوما تيبا صورة مُبدعة لفلورنتينو بيريث

فيديو - جمهور كولن في مشهد مذهل قبيل الموسم
02:29

فيديو - جمهور كولن في مشهد مذهل قبيل الموسم

قبيل إنطلاقة دوري الدرجة الثانية الألماني أمس الجمعة

02:29

فيديو - جمهور كولن في مشهد مذهل قبيل الموسم

قبيل إنطلاقة دوري الدرجة الثانية الألماني أمس الجمعة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024