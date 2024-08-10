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فيديو للحظة العثور على جثة اللاعب المغربي في الجزائر

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فيديو للحظة العثور على جثة اللاعب المغربي في الجزائر
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كرة القدم

2024-08-10 | 05:10
فيديو للحظة العثور على جثة اللاعب المغربي في الجزائر

طفت على سطح المياه في ولاية وهران الجزائرية

ذكرت وسائل اعلام مختلفة خبر العثور على جثة متحللة، طفت على سطح المياه في منطقة بحر كاب فالكون في عين الترك التابعة لولاية وهران الجزائرية، يشتبه أن تكون للاعب اتحاد طنجة المغربي عبد اللطيف أخريف، الذي غرق قبل شهر تقريبا، أثناء رحلة استجمام في بحر مدينة المضيق المغربية.
ونقلت وسائل الاعلام عن مصادر مقرّبة من عائلة أخريف، أن الملابس التي تغطي الجثة المتحللة تشبه تلك التي كان يرتديها اللاعب، وتحديداً السروال القصير الأبيض المقلّم.
ونقل عن محمد الشرقاوي، رئيس نادي اتحاد طنجة، أنه سيتم إجراء اختبار الحمض النووي لوالديّ اللاعب والجثة التي تم العثور عليها، من أجل التأكد ما إذا كانت تعود فعلا للاعب عبد اللطيف أخريف.


فيديو للحظة العثور على جثة اللاعب المغربي في الجزائر

رياضة

كرة القدم

اتحاد طنجة

عبد اللطيف أخريف

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