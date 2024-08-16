والد لامين يامال يخرج عن صمته

تحدث من المستشفى الذي تم إدخاله إليه

خرج منير نصراوي، والد لامين يامال، عن صمته، وتحدث من المستشفى الذي تم إدخاله إليه، بعد تعرضه للطعن في ماتارو.

وشارك نصراوي في اتصال هاتفي في برنامج El Chiringuito الشهير، حيث تحدث مع الصحفي خوسيه ألفاريز عن حالته الصحية الحالية "علينا أن نكون أكثر هدوءاً، من أجل مصلحة الجميع، من أجل خيري ومصلحة عائلتي، يجب أن أكون أكثر هدوءاً، لأنه ليس لدي خيار، علينا أن نعتقد أن العدالة ستقوم بعملها وستفعل ذلك بالتأكيد، إنه أهم شيء، الحمد لله".

وأضاف نصراوي "بالطبع كنت خائفاً، فقد رأيت نفسي بين الحياة والموت، شعرت بالخوف مثل أي إنسان.

وعن انطلاقة موسم كرة القدم الاسباني قال "نأمل أن يكون برشلونة هذا العام فريقا رائعا ويفعل أشياء عظيمة"، كما كتب والد لامين يامال رسالتين على حسابه على إنستغرام.

في الأولى، قدّم الشك على عبارات الدعم التي تلقاها وكتب "شكرا لكم جميعا على تشجيعكم، أنا أفضل الآن، عناق كبير للجميع" ... والثانية، حملت صورة مع ابنها بعد فوزها ببطولة أوروبا مصحوبة برسالة نصية "سأعود أقوى من أي وقت مضى يا شعبي".





