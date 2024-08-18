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اعتقال عصابة تقرصن الدوريات الآوروبية وتبثها

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اعتقال عصابة تقرصن الدوريات الآوروبية وتبثها
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كرة القدم

2024-08-18 | 04:35
اعتقال عصابة تقرصن الدوريات الآوروبية وتبثها

اعتقال وسجن شخصين في المملكة المتحدة


يتابع خافيير تيباس، رئيس رابطة لا ليغا، ووحدة مكافحة القرصنة في الرابطة، عن كثب اعتقال وسجن شخصين في المملكة المتحدة في الساعات القليلة الماضية، لارتكابهما احتيالا سمعيا بصريا.
وكتب تيباس على منصة إكس "إنهم يسقطون .. بعض النكات حول الاحتيال السمعي البصري (القرصنة)، ولكن بعد ذلك سيأتي الرثاء وسنقضي على هؤلاء اللصوص".
ففي بريطانيا، تم سجن شقيقين لمدة أحد عشر عاماً، لإدارتهما شبكة بث غير قانونية، قامت بعرض الدوري الإنجليزي الممتاز زوراً وبيع اشتراكات "سكاي" التي تم استخدامها من قبل الالاف، وجاء اعتقالهما كجزء من حملة وطنية لمكافحة الاحتيال عبر الانترنت،.
وذكّرت رابطة لا ليغا أن "الاحتيال السمعي البصري هو آفة لهذه الصناعة بأكملها وخاصة للأندية في المسابقات، والتي تعاني في حالة الدوري الاسباني من خسائر سنوية تقدر بـ600 مليون يورو، وفقا لبيانات مرصد القرصنة".

اعتقال عصابة تقرصن الدوريات الآوروبية وتبثها

رياضة

كرة القدم

خافيير تيباس

لا ليغا

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