إريك كانتونا يفاجيء الجميع داعياً للثورة فماذا قصد؟

فاجأ أسطورة كرة القدم الأوروبية إريك كانتونا، الجميع بردّات فعله وخطابه خلال تواجده في برنامج Showmax Premier League، إلى جانب المذيعة الشهيرة جوليا ستيوارت ولاعب كرة القدم السابق أوين هارجريفز.بدا لاعب مانشستر يونايتد السابق مضطربا وغير مرتاح في الاستوديو، كما اتضح من قوله "لا" عندما سئل عن المرشحين للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وفي طليعتهم "الشياطين الحمر".خلع كانتونا ميكروفونه وسترته وربطة عنقه واقترب من الكاميرا لإلقاء خطاب فقال "نحن نسمي هذه (لعبة جميلة)، لكن ... كم من الناس في هذا العالم ليس لديهم حتى تلفزيون؟ ما خطبهم؟ كيف نقدم لهم هذا؟ لكي تكون جميلة حقا، يجب أن تكون في كل مكان، لا يمكنك لصقها على الحائط أو في البار، يجب أن تطير".وتابع كانتونا "يا أصدقائي، لا أحد ... ولا واحد، هذا يمثل البداية، انها الثورة ... وقد بدأت"، ثم عاد الى مكانه، فسألت المذيعة ستيوارت، وهي في حيرة من أمرها، نفسها وهارجريفز "ماذا أفعل؟".وفي رسالة أخيرة، شارك كانتونا مع المشاهدين أنه "كانت رسالة من إريك كانتونا إلى جميع أولئك الذين يحبون كرة القدم في كل مكان ... الثورة ستكون حية وفي جيبك".علق إريك كانتونا، 58 عاما، حذاءه في 1997، بعد أن لعب مع أوكسيرواز ومارتيغ وأولمبيك مرسيليا وجيروندان ومونبلييه ونيم وليدز ومانشستر يونايتد، وسيذكر دائما كواحد من أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الآن ممثل ناجح.