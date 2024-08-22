جواو كانسيلو الى السعودية وبرشلونة يريد نجماً شاباً

برشلونة يسعى للتعاقد مع ظهير آخر قبل إغلاق سوق الانتقالات

تشير تقارير صحفية إلى أنّ برشلونة يسعى للتعاقد مع ظهير آخر قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، وقد تم ربط ذلك بجواو كانسيلو، لكن عودة النجم البرتغالي إلى كاتالونيا تبدو غير واردة، مع تأكيد انتقاله الى السعودية، فبدأت الخيارات الأخرى في الظهور.

ووفقاً لريليفو، ينظر برشلونة الى مارك بوبيل، البالغ من العمر 21 عاماً، الذي كان جزءاً من تشكيلة إسبانيا التي فازت بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية هذا الصيف.

وكان من المُرجّح أن يغادر اللاعب ألميريا، لكن مفاوضات انتقاله إلى أتالانتا انهارت مؤخراً، وتردد أنه سيبقى في إسبانيا.

وكان ألميريا فبل عرضاً بقيمة 20 مليون يورو من النادي الإيطالي، ومن المحتمل أن يطلب مبلغاً مماثلاً من برشلونة، وهو سيرحّب بالانتقال إلى كاتالونيا، حيث سيتنافس مع جول كوندي وهيكتور فورت وأليكس فالي على مكان في مركز الظهير الأيمن.







