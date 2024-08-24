الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - حريق يطيح بالمّدرّج سببه "مقلاة" !!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - حريق يطيح بالمّدرّج سببه &quot;مقلاة&quot; !!
A-
A+

كرة القدم

2024-08-24 | 02:43
فيديو - حريق يطيح بالمّدرّج سببه "مقلاة" !!

في مباراة الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الثالثة في فرنسا

في الشوط الأول من مباراة الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الثالثة في فرنسا بين أورليان وفالنسيان (1-1) يوم الجمعة، اشتعلت النيران في ملعب لا سورس، ما تسبب في سحابة كثيفة من الدخان الرمادي، وأخلى المشجعون المدرج في انتظار إخماد الحريق.
ووفقا للشهود، كانت مقلاة هي سبب الحريق، حيث لم يتمكن المتطوعون في الموقع من السيطرة على النيران، الى درجة أن السقف احترق بالكامل، ثم تشكلت سحابة ضخمة، فتمّ إجلاء المشجعين من الملعب، كما تم إيقاف المباراة.
ولم تكن تلك المشكلة الوحيدة في المباراة، التي كانت قد توقفت لمدة عشر دقائق في الشوط الأول، حين سقط أحد مشجعي الفريق الزائر بشدة من المدرج لسبب لم يتم تحديده.


فيديو - حريق يطيح بالمّدرّج سببه "مقلاة" !!

رياضة

كرة القدم

أورليان

فالنسيان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لاعبة المنتخب الأميركي تطلب ميدالية أولمبية بديلة .. إليكم السبب
بيب جوارديولا خرق قواعد ثابتة من أجل جوندوجان

اقرأ ايضا في كرة القدم

قناة رونالدو على يوتيوب تواصل تحطيم الأرقام القياسية
02:48

قناة رونالدو على يوتيوب تواصل تحطيم الأرقام القياسية

واصلت قناة (UR. CRISTIANO) جني الأرقام القياسية

02:48

قناة رونالدو على يوتيوب تواصل تحطيم الأرقام القياسية

واصلت قناة (UR. CRISTIANO) جني الأرقام القياسية

صور حبيبة جود بيلينجهام تُدهش المتابعين
02:45

صور حبيبة جود بيلينجهام تُدهش المتابعين

تنحدر صديقة نجم ريال مدريد من هولندا

02:45

صور حبيبة جود بيلينجهام تُدهش المتابعين

تنحدر صديقة نجم ريال مدريد من هولندا

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024