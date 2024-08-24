فيديو - حريق يطيح بالمّدرّج سببه "مقلاة" !!

🚨🇫🇷 Match in 3rd tier of French football between Orléans and Valenciennes was abandoned due to a serious fire in the refreshment bar. (@FBOrleans) pic.twitter.com/d7MtWrugNP — EuroFoot (@eurofootcom) August 23, 2024

في الشوط الأول من مباراة الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الثالثة في فرنسا بين أورليان وفالنسيان (1-1) يوم الجمعة، اشتعلت النيران في ملعب لا سورس، ما تسبب في سحابة كثيفة من الدخان الرمادي، وأخلى المشجعون المدرج في انتظار إخماد الحريق.ووفقا للشهود، كانت مقلاة هي سبب الحريق، حيث لم يتمكن المتطوعون في الموقع من السيطرة على النيران، الى درجة أن السقف احترق بالكامل، ثم تشكلت سحابة ضخمة، فتمّ إجلاء المشجعين من الملعب، كما تم إيقاف المباراة.ولم تكن تلك المشكلة الوحيدة في المباراة، التي كانت قد توقفت لمدة عشر دقائق في الشوط الأول، حين سقط أحد مشجعي الفريق الزائر بشدة من المدرج لسبب لم يتم تحديده.