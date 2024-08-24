فيديو - حريق يطيح بالمّدرّج سببه "مقلاة" !!

في الشوط الأول من مباراة الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الثالثة في فرنسا بين أورليان وفالنسيان (1-1) يوم الجمعة، اشتعلت النيران في ملعب لا سورس، ما تسبب في سحابة كثيفة من الدخان الرمادي، وأخلى المشجعون المدرج في انتظار إخماد الحريق.
ووفقا للشهود، كانت مقلاة هي سبب الحريق، حيث لم يتمكن المتطوعون في الموقع من السيطرة على النيران، الى درجة أن السقف احترق بالكامل، ثم تشكلت سحابة ضخمة، فتمّ إجلاء المشجعين من الملعب، كما تم إيقاف المباراة.
ولم تكن تلك المشكلة الوحيدة في المباراة، التي كانت قد توقفت لمدة عشر دقائق في الشوط الأول، حين سقط أحد مشجعي الفريق الزائر بشدة من المدرج لسبب لم يتم تحديده.