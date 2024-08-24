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صور حبيبة جود بيلينجهام تُدهش المتابعين

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صور حبيبة جود بيلينجهام تُدهش المتابعين
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كرة القدم

2024-08-24 | 02:45
صور حبيبة جود بيلينجهام تُدهش المتابعين

تنحدر صديقة نجم ريال مدريد من هولندا

تركت الهولندية لورا سيليا فالك، 25 عاماً، المعجبين مذهولين، بسبب صور نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي، بدت فيها وهي تحتسي بعض الشمبانيا، وتمشي في بعض الشوارع المرصوفة بالحصى.
تنحدر لورا، صديقة نجم ريال مدريد، الانجليزي جود بيلينجهام، والتي تكبره بخمس سنوات، من هولندا، وهي درست الأعمال الإبداعية في جامعة أمستردام للعلوم التطبيقية، ومن غير المعروف كيف التقى الثنائي، لكن مصدرا مقربا منه اعترف لصحيفة ذا صنّ أنهما لا ينفصلان.
 

أسست وكالة Bobby Rose، وهي وكالة محتوى واستشارات تركز على الشركات النامية، كما انخرطت في عرض الأزياء، وطرحت سلسلة من العلامات التجارية الشهيرة بما فيها PrettyLittleThing.
 




صور حبيبة جود بيلينجهام تُدهش المتابعين

رياضة

كرة القدم

لورا سيليا فالك

ريال مدريد

جود بيلينجهام

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